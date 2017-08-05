«حماية المستهلك»: عليك بهذه الخطوات قبل شراء السلع المعمرة

تواصل – فريق التحرير:

الكثير من المواطنين يلجأون لشراء السلع المعمرة دون الاستفادة من أصحاب الخبرة في ذلك، وعيله قد يتعرض الكثيرون منهم لمواقف يترتب عليها خسارة الأموال دون الاستفادة الحقيقة من هذه العملية الشرائية، لذلك قدمت جمعية حماية المستهلك، عدة إرشادات عند شراء السلع المعمرة، تحت عنوان “المستهلك الذكي”، أكدت فيها على مراعاة عدد من الخطوات التي يمكن بها شراء سلعة مضمونة.

وأوضحت الجمعية، أنه قبل شراء السلع المعمرة يجب على المستهلك أن يسأل عن تجربة الآخرين لها، مع تجنب السلع الرديئة والحرص على الجودة، ومعرفة بلد المنشأ والوكيل، مع التأكد من وجود كل المميزات التي يرغبها مع مقارنتها بمثيلاتها.

وأضافت أنه يجب معرفة تكلفة الصيانة للسلعة، وفحصها ظاهريا، وقراءة بنود الضمان، والتزام الوكيل بتوفير قطع الغيار، وعدم التوقيع تحت مساحة فارغة أو على شيء غير مفهوم في العقد، الاحتفاظ بفاتورة الشراء، وعدم قبول الضمان الشفوي، مع الإبلاغ عن السلع المغشوشة، أو غير المطابقة للمواصفات.