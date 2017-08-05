الجوف.. ضبط مسوقات إلكترونيات يروّجن لمواد محظورة ومنتهية الصلاحية

تواصل – الجوف:

ضبطت أمانة الجوف، مسوقات إلكترونيات يعملن لصالح أحد المحال النسائية، يقمن بترويج مواد تجميل منتهية الصلاحية.

وقال وكيل الأمين الخدمات للقسم النسائي بأمانة الجوف الدكتور ثامر الشراري، إن القسم تمكّن من التوصل إلى مسوقات إلكترونيات يعملن لصالح أحد المحالّ النسائية، وضبط بحوزتهن كمية من المواد الكيميائية وصبغات الشعر ومستحضرات التجميل وكريمات طبية للعناية بالبشرة منتهية الصلاحية وخلطات مجهولة المصدر ومحظورة.

وأضاف، أن المراقبات بالقسم النسائي بالأمانة صادرن هذه المواد؛ نظراً لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط، وبسبب انتهاء صلاحية تلك المواد، حيث تشكل خطراً على مستخدميها.

ودعا إلى توخي الحذر عند التعامل مع المحالّ أو المشاغل غير المرخصة التي تستخدم موادّ ضارة ذات آثار جانبية، مشدداً على ضرورة عدم تسويق أي منتج مجهول المصدر داخل الأنشطة التجارية، حيث يعدّ ذلك مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وطالب “الشراري” الجميع بالإبلاغ عن المخالفات الصحية والتعاون في حال ملاحظة أي اشتباه أو مخالفة من خلال رقم مركز العمليات والطوارئ “940” المتاح على مدار الساعة أو عبر إحدى قنوات التواصل مع الأمانة.