ساعة «آبل» الذكية القادمة.. تعمل دون هاتف «آيفون»

تواصل – وكالات:

من المتوقع بنهاية هذا العام أن تتمكن شركة “آبل” من طرح ساعة ذكية تستطيع الاتصال بالإنترنت وشبكات الهاتف المحمول دون الاعتماد على هاتف “آيفون”.

الساعة المنتظرة ستخرج بتصميم جديد، وستحمل مزايا غير متاحة في الساعات الموجودة في السوق حالياً، بحسب ما نقلت “بلومبرج”.

وتعتمد ساعات “أبل” حتى الآن على أجهزة آيفون، سواء في استخدام الخرائط أو تشغيل الموسيقى وإجراء الاتصالات الهاتفية وبعث الرسائل.

ولم يُشر المصدر إلى الطريقة التي ستتصل عبرها الساعة بالإنترنت، لكن من المرجح أن يجري تزويدها في الداخل بتقنية LTE، من خلال بطاقة صغرى على غرار بطاقات الهواتف “SIM CARD”.