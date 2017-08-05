إيجابية مواطن تقود إلى ضبط مخالفة خداع وتضليل لمنشأة بيع تكييفات

تواصل ــ فريق التحرير

استجابت وزارة التجارة والاستثمار سريعاً لبلاغ مواطن تقدم بشكوى إليها بشأن مخالفة خداع وتضليل للمستهلك تقوم بها إحدى المنشآت المتخصصة لبيع أجهزة التكييف بالمملكة.

وكان المواطن عادل الزهراني، قد تقدم بشكوى وبلاغ لوزارة التجارة كشف فيها عن قيام إحدى منشآت بيع التكييف بالمملكة بخداع المواطنين عن طريق رفع سعر التكييف للضعف، ثم الإعلان للمشتري عن جهاز تكييف مجاني عند شرائه جهازاً واحداً.

الزهراني تقدم بالشكوى عبر الأرقام المخصصة من قبل الوزارة لتلقي تلك البلاغات، ثم قام بنشر الإعلان المضلّل وصور من بلاغه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وغرد الزهراني قائلاً “تم تقديم شكوى لوزارة التجارة في إعلانهم المضلل للعملاء يبيعون المكيف سعره دبل ويقلك الثاني مجاناً!!”.

وعلى الفور تجاوبت وزارة التجارة مع بلاغ المواطن، وقامت بالتحقيق فيها وضبط مخالفة خداع وتضليل المستهلك في الإعلان المرفق واستدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ووجهت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر، رسالة شكر للمواطن صاحب البلاغ قائلة “نشكرك لتعاونك معنا، تم مباشرة البلاغ، وضبط مخالفة خداع وتضليل المستهلك في الإعلان المرفق واستدعاء المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

وأثنى رواد مواقع التواصل على إيجابية المواطن وقيامه بكشف الخداع والتضليل الذي يمارس على المواطنين، كما أثنوا على الاستجابة السريعة من قبل الوزارة والتفاعل الإيجابي مع الشكوى.