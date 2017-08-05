بعد محاولة قطعها.. «العسكر» يروي لـ«تواصل» تفاصيل ترميم شجرة عمرها 150 عاماً بالدلم

تواصل – خالد الغفيري:

رمَّم متطوعان في محافظة الدلم شجرة سرح عمرها 150 عاماً تقع بين العين وماوان، وعملا على إعادة تأهيلها، بعد أن عبث بها أحد المجهولين محاولاً قطعها باستخدام منشار كهربائي لكن باءت محاولته بالفشل.

وقال أحد أبطال عملية الترميم ويُدعى عبدالعزيز العسكر لـ”تواصل”: ‘‘إن المقطع المتداول للشجرة في وضعها بعد الاعتداء عليها أشعرنا بالحزن على هذه الشجرة المعمّرة والتي نعرفها منذ أن كنا صغاراً، لذلك اتفقت مع صديقي فيصل المجلي، على الذهاب بعد صلاة الفجر لمحاولة إصلاحها وترميمها؛ إبقاءً على هذا الأثر المهم والتاريخي‘‘.

وأضاف، بعد فجر الأربعاء الماضي جهزنا عدتنا وتوجهنا لمكان الشجرة التي تبعد عن مركز العين قرابة 70 كم غرباً، ووصلنا هناك حوالي الساعة 8 صباحاً وقمنا بإلمام التربة حول الجذع مع وضع أخشاب وحجارة كبيرة حتى يلتئم الماء والتراب المبتل على كامل الجذع المقصوص.

قائلاً: بعد هذا الأمر تلقيت اتصالاً هاتفياً من قِبل وزارة البيئة والماء والزراعة يبلغونا بشكرهم وتكريمهم لنا خلال الأسبوع المقبل.

يذكر أن محافظ الدلم الأستاذ ثامر عبدالله الشتوي، قد غرد عبر حسابه بتويتر بقوله: “يسر محافظة الدلم خلال الأسبوع المقبل استقبال وتكريم الأخوين الكريمين لقاء مبادرتهما الطيبة للمحافظة على الثروة الطبيعية”.