 تسوية خلافات وترحيل ٥٧ خادمة في حائل | صحيفة تواصل الالكترونية

تسوية خلافات وترحيل ٥٧ خادمة في حائل

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تسوية خلافات وترحيل ٥٧ خادمة في حائل

حائل – سعود الرفاع:

أنهت دار الضيافة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل تسوية قضايا ٥٧ خادمة كانت مقيمة في الدار بعد خلافات مع كفلائهن، وأخرى تتعلق بالعمل.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة في حائل فريح بن محمد العياد أن دار الضيافة أنهت القضايا المتعلقة بالخادمات وتم ترحيلهن لبلدانهن، مؤكداً على الدور المهم الذي تقوم به الدار، والتي تتسلم العاملات المضربات عن العمل واللاتي على خلافات مع أرباب العمل.

وثمن العياد جهود منسوبي الدار في متابعة شؤون أصحاب العمل والعاملات، مقدماً لهم الشكر على جهودهم.

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