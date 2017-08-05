مع تزايد شكاوى المواطنين.. تطبيق «كلنا أمن» يبدأ استقبال بلاغات الجوائز الوهمية

تواصل ــ الرياض:

أعلنت الجهات المعنية بتطبيق «كلنا أمن»، عن بدء استقبالها للبلاغات والشكاوى الخاصة بالأرقام التي توهم متلقي الاتصال أو الرسالة بالفوز بالجوائز، ويتضح لاحقاً أنها جوائز وهمية.

ووفقاً لـ”مكة” فإن الجهات المعنية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعت الأشخاص الذين تردهم مثل هذه النوعية بعدم التجاوب معهم وسرعة الإبلاغ عنهم عن طريق تطبيق “كلنا أمن”، وتزويدهم بكل تفاصيل الاتصال؛ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها لردعهم.

وتأتي هذه التوجيهات الأخيرة من قبل الهيئة بعد تزايد الاتصالات أو الرسائل من هذا النوع، وارتفاع شكاوى الناس حيالها، حيث تهنئهم بفوزهم بمسابقات أو فوزهم بجوائز مباشرة بعد إجراء عمليات سحب على هدايا لبعض عملائها، مطالبة إياهم بأرقام حساباتهم البنكية، ورقم الهوية الوطنية بهدف النصب والاحتيال.

وكانت شركات الاتصالات (STC) وموبايلي وزين، قد حذرت في وقت سابق من الاتصالات والرسائل الدولية والمحلية، التي ترد لعملائها من مجهولين تفيدهم بالحصول على جوائز وهمية بمناسبات مختلفة، وتطلب منهم تزويدهم ببيانات وأرقام خاصة.

وفيما يلي إجراءات البلاغ على أصحاب الأرقام المجهولة:

1 التواصل مع مقدمي الخدمة.

2 تحميل تطبيق كلنا أمن عبر الأجهزة الذكية.

3 رفع البلاغ عبر التطبيق باختيار أيقونة الدوريات.

4 وضع تفاصيل الاتصال بوضع صورة للرسالة أو الاتصال الوارد للشخص، أو صورة للرقم المجهول.

كيف تتعامل مع الرقم المجهول؟

1 عدم الاستجابة له

2 الحذر من إعطائه أي معلومات خاصة سواء كانت حسابات بنكية أو رقم الهوية.