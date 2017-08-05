محافظ تعز في خطاب شكر للمملكة: كسرتم حصار ميليشا الحوثي وأنقذتم المواطنين

تواصل – واس:

وجه محافظ تعز رئيس المجلس المحلي بالجمهورية اليمنية علي محمد المعمري، شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على وقوفها بجانبهم في أحلك الظروف التي مروا بها جراء الحصار الذي تفرضه المليشيات الحوثية على المدنيين.

جاء ذلك في خطاب شكر بعثه للمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وقال محافظ تعز أن جهود المملكة سُطِّرت في أنصع صفحات التاريخ في كسر الحصار عن المحافظة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن طريق الإنزال الجوي في العام الماضي وإدخال المساعدات الغذائية عبر الطرق الوعرة والشاقة، مستخدمين كل الوسائل لإنقاذ إخوانهم في المحافظة، بدعمهم المستمر بالمساعدات الغذائية والطبية، والتعاقد مع المستشفيات الخاصة لعلاج الجرحى وإخلاء من يستحقون السفر للعلاج في الخارج.

مساعدات غذائية وطبية

وفي الخطاب ذاته كشف محافظ تعز عن الجهود الضخمة التي قام بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي تمثلت في تقديم عشرات المشروعات الإغاثية في مجالات الغذاء والدواء وعلاج الجرحى والمصابين في المحافظة، ومنها تقديم 340 ألف سلة غذائية، و200 طن من التمور، وإنزال مواد غذائية جافة ودقيق عن طريق عملية الإنزال الجوي في يناير 2016م.

وأوضح أنه في المجال الطبي، وصلت المحافظة مساعدات طبية عن طريق عملية الإنزال الجوي في يناير 2016م تقدر بنحو 42 طناً، وفي فبراير من العام نفسه جرت عملية إنزال جوي أخرى في مديرية جبل حبشي لأدوية ومستلزمات طبية، وزعت هذه المساعدات لعدد 8 مستشفيات داخل المدينة، و7 مراكز صحية في مديريات الريف.

وأشار إلى المحافظة وصلها أيضاً 5 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية في أغسطس 2016م، قدمت لـ 12 مستشفى، كما وصل تعز أيضاً 12 طناً في شهر أكتوبر بدعم وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية، استفاد منها 12 مستشفى و7 مراكز صحية في مديريات مختلفة من محافظة تعز.

ونوّه إلى أن المركز تكفل بعلاج الجرحى والمصابين في المحافظة في مدينة عدن وجمهورية السودان، بالإضافة إلى دعم مستشفيات مدينة تعز لعلاج عدد آخر من الجرحى، عبر توقيع عقود مع مجموعة مستشفيات خاصة بتعز، وكان له السبق أخيراً في إغاثة المتضررين والنازحين والمهجرين قسرياً في مديرية المخا، حيث وزع لهم حوالي 10 آلاف سلة غذائية على عدة مراحل.

وذكر أن للمركز دوراً بارزاً في مشروع معالجة حمى الضنك بالمحافظة، مشيراً إلى أن المركز اعتمد 30 ألف وجبة إفطار صائم في رمضان الماضي لنزلاء بعض مستشفيات المدينة من الجرحى والمصابين، وكذلك مقطوعي السبل، وزعت يومياً من بداية الشهر الكريم.