معدلات الانتحار بين المراهقات في أمريكا الأعلى منذ 40 عاماً

تواصل- سامر محمد:

أظهرت دراسة ميدانية جديدة استمرارَ تصاعد معدلات الانتحار في صفوف المراهقات بالولايات المتحدة لتسجل أعلى مستوى لها في 40 عاماً وذلك في 2015م.

وأشارت صحيفة “توداي” الأمريكية إلى أن معدلات الانتحار تضاعفت بين الفتيات، بينما زادت بنسبة تزيد عن 30% بين المراهقين الذكور والشباب بين 2007 و2015م، وذلك وفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن “توماس سلمون”، خبير الانتحار بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أن تلك الزيادة جزء من الحالة الوطنية التي تشهد زيادةً متنامية في حالات الانتحار.

وأظهرت الدراسة أنه في 2007م انتحر 4 آلاف و320 طفلاً ومراهقاً تصل أعمارهم حتى 24 عاماً، مما جعل الانتحار من بين أبرز 4 أسباب للوفاة في أمريكا لمن تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات إلى أعلى من ذلك.

وفي 2015م انتحر 5 آلاف و900 طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 24 عاماً، وهي الزيادة التي وُصِفت من قِبَل مسؤولي المؤسسة الأمريكية لمكافحة الانتحار بالمُقلقة جداً.