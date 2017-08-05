«وطن واحد وأمن سائد».. شعار الملتقى النسائي الثاني بحوطة بني تميم

تواصل – هياء الدكان:

نظّم القسم النسائي لمكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحوطة بني تميم ملتقى الوطن الثاني بعنوان (وطن واحد وأمن سائد)، والذي ضم بين جنباته أخوات من جنسيات مختلفة تحت سقف واحد.

بدأ الملتقى بتقديم من المشاركة ريم الحيدر بسماع آيات من الذكر الحكيم قرأتها فوزية الجمعة، بعد ذلك قدمت الزهراوات الصغيرات، وعلى رأسهن “سارة الحبجر” عرضاً وطنياً جميلاً يمثل الوطنية من الولاء والحب.

وألقت المدربة ريم الحيدر محاضرة بعنوان (حالنا مع القرآن) تبعتها كلمات عن الوطنية ألقتها مجموعة من الفتيات، ثم قدمت المشاركة شهد المجلي نشيداً ترنمت به على مسامع الحاضرات.

المغتربات أيضاً كانت لهن فرصة للمشاركة في فقرة (مشاعر مغتربة) حيث ألقت منى عبدالمجيد، إحدى المغتربات، كلمةً تحدثت فيها عن انتمائها لهذا الوطن.

الأستاذة فوزية الدريهم، مديرة القسم النسائي بالمكتب، كانت لها كلمة مميزة، رحبت خلالها بالحاضرات، وتحدثت عن أرض المجد والتوحيد ومنبع الرسالة، أرض المملكة، كما أوضحت دور الوالدين في تنمية الولاء لهذا الوطن في نفوس الأبناء، وختمت بنصائح وتوجيهات تجاه الوطن.

وتخللت الفقرات سحوباتٌ للحاضرات على هدايا أخرى قيّمة، حيث فازت إحداهن بطقم ذهب وبه اختتمت فقرة السحوبات، كما أقيم ركن للتراث السعودي من ملابس النساء في الماضي والأواني المستخدمة في زمن الآباء والأجداد، كما أبدعت المتطوعات بتقديم بعض الأكلات الشعبية مثل المراصيع والجريش والقرصان.

واختتم الحفل بكلمة للأستاذة فوزية الدريهم شكرت فيها وأثنت على كل المتعاونات وكل مَن بذلت وأعطت وقدمت ونظمت لنجاح الملتقى.