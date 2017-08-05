اختتام دورة «البكور» التاسعة لمراجعة وضبط القرآن بجامع سعد الموسى في الرياض

تواصل – هياء الدكان:

اختتمت مساء أمس الجمعة دورة البكور التاسعة لمراجعة وضبط القرآن الكريم بجامـع الشيـخ سعـد بن عبـد الله المـوسـى بالرياض، برعاية الأمير خالد بن سعود بن خالد بن تركي آل سعود ، والشيخ منصور بن محمد السميح الأمين العام لمسابقة الملك عبدالعزيز المحلية والدولية للقرآن الكريم، والدكتور زيد بن علي الدكان الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعالم الإسلامي.

وكان عدد الطلاب الملتحقين بتلك الدورة قد بلغ أكثر من 1000 طالب، يدرسون في 9 حلقات، وتولى تعليمهم 9 معلمين تحت إشراف 9 مشرفين، وقد خرّجت الدورة بفضل الله 35 طالباً خاتماً لكتاب الله ولله الحمد والمنة.

وشهدت حفل الختام عدد من الفقرات، حيث افتتح الحفل بمقدمة عن جهود المملكة العربية السعودية وحكومتها في خدمة كتاب الله تعالى داخل المملكة وخارجها ، ثم بآيات من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة إمام وخطيب الجامع فضيلة الشيخ ثامر بن عبدالعزيز الزير التي عبر فيها عن بالغ شكره لصاحب السمو على تكرمه برعاية الحفل .

بعد ذلك ألقى راعي الحفل صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن تركي آل سعود كلمته التي أكد فيها ضرورة متابعة أولياء الأمور لأبنائهم، والحرص على التحاقهم بمثل هذه الدورات والحلقات القرآنية المباركة التي تحظى بدعم ومساندة من ولاة الأمر -حفظهم الله- وخير ما ينفق فيه المال في مثل هذه الحلقات لتعليم كتاب الله.

كما تم تكريم الخاتمين في الدورة الذين بلغ عددهم 10 خاتمين والطلاب المتميزين في الدورة. وفي ختام الحفل أهدت إدارة المجمع نجاح هذا الحفل المبارك للجنود البواسل على الحد الجنوبي وفي كافة حدود المملكة الذين يبذلون أنفسهم وأرواحهم دفاعاً عن الدين ثم الوطن ، كما قدمت إدارة المجمع درعاً تكريمياً لضيوف ورعاة الحفل ، كما تم تكريم الجهات الداعمة والراعية.