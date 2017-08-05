الصحة تتجه للتعاقد مع ممرضات من مصر والأردن والسودان

تواصل – الرياض:

بدأت وزارة الصحة إجراءات التعاقد الخارجي مع ممرضات من الأردن ومصر والسودان لاستقدام كوادر تمريضية وفق ما أوردته في تقريرها السنوي لعام 1436 / 1437.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديث بيانات حملة المؤهلات العليا في مجال التمريض، إذ بلغ إجمالي حملة الدكتوراه 9، وإجمالي حملة الماجستير 110، مؤكدة أنها وضعت المعايير للتعاقد الخارجي مع الأردن، السودان، مصر.

وكشفت وزارة الصحة عن الدعم الذي قدمته من الكادر التمريضي للحد الجنوبي منذ انطلاق عاصفة الحزم، مؤكدة أنه تم دعم مستشفيات الحد الجنوبي منذ بداية عاصفة الحزم بـ2067 كادرا تمريضيا، بواقع 879 في نجران، و710 بجازان، و478 بعسير، وفقا لـ”الوطن”.

وأكدت وزارة الصحة خلال استعراض إنجازاتها في مجال التمريض في تقريرها السنوي لعام 1436 /‏‏ 1437، على دعم مستشفيات الحد الجنوبي بالقوة التمريضية اللازمة حسب الاحتياج، مشيرة إلى أنه تمت مراجعة الدليل الإرشادي لمتابعة العمل التمريضي بالمراكز الصحية على جميع المستويات القيادية التمريضية، وبينت الوزارة أنه تم وضع ضوابط ومعايير نقل خدمات الكوادر التمريضية بالتبادل مع الجهات الحكومية الأخرى واعتمادها.

وأوضحت الوزارة، أنه تم حصر القوى العاملة التمريضية بمختلف مسمياتها، والمكلفين بالعمل خارج مجال التمريض لجميع مناطق ومحافظات المملكة، إذ بلغ الإجمالي نحو 3.731 من الكوادر التمريضية، مبينة أنه جرى المشاركة في وضع ومراجعة المهام لمختلف المستويات بالهيكل التنظيمي الجديد المقترح.