بلغت 1.6 تريليون ريال.. ودائع المصارف المحلية تقفز لأعلى مستوى في 21 شهراً 

تواصل – الرياض:

سجلت الودائع لدى مصارف المملكة نموا خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي بـ 2.69 في المائة، مسجلة أعلى نمو في نحو 17 شهرا، لتواصل الارتفاع للشهر الثالث على التوالي على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات مؤسسة النقد العربي “ساما”، أن الودائع المصرفية بلغت بنهاية الفترة نحو 1.634 تريليون ريال مقارنة بـ 1.589 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق بلغ 36.26 مليار ريال، وذلك بدعم من ودائع تحت الطلب التي نمت 1.9 في المائة ونمو ودائع الادخار بنحو 8 في المائة.

بينما سجلت الودائع المصرفية خلال يونيو الماضي أعلى مستوى في نحو 21 شهرا، حيث بلغت في شهر أكتوبر 2015 نحو 1.652 تريليون ريال، وفقا لـ”الاقتصادية”.

ومقارنة بشهر مايو، فقد نمت الودائع بنحو 2.27 في المائة وتعادل 36.26 مليار ريال، علما أن حجم الودائع في الربع الثاني من العام الحالي كانت أفضل عما كانت عليه خلال الربع الأول من العام ذاته، إذ نمت بواقع 1.6 في المائة وبنحو 25.6 مليار ريال.