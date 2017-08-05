 إصابة امرأة إثر تسرب غاز تسبب بانفجار لحظي في «تبوك» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

إصابة امرأة إثر تسرب غاز تسبب بانفجار لحظي في «تبوك» (صور)

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إصابة امرأة إثر تسرب غاز تسبب بانفجار لحظي في «تبوك» (صور)

تواصل – عودة المسعودي:

أصيبت امرأة مساء اليوم الجمعة، جراء تسرب للغاز تسبب في حدوث انفجار لحظي داخل مطبخ في ملحق عمارة سكنية من طابقين بحي المروج بتبوك.

وصرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة (19:53) من مساء اليوم الجمعة، عن تسرب غاز في عمارة سكنيه بحي المروج بمدينه تبوك.

وأضاف أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمه للموقع وعند الوصول أتضح أن الحادث عبارة عن تسرب غاز داخل مطبخ في ملحق عمارة سكنية مكونه من طابقين وملحق، وعلى الفور تم تهويه وتأمين الموقع واغلاق الغاز المركزي للعمارة.

وأشار المسعودي إلى أنه نتج عن الحادث إصابه امرأه تم نقلها إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر وحالتها الصحيه مستقرة ولله الحمد.

وتابع أنه من خلال المعاينة الأولية اتضح أن سبب الحادث تسرب غاز من فرن المطبخ أثناء عملية الطهي مما أدى إلى تشبع المطبخ بالغاز وحدوث وميض لحظي مما تسبب في تلفيات داخل المطبخ، وقد سلم الحادث لصاحب الشقة .

ونوه أن الدفاع المدني بمنطقة تبوك يتمنى السلامة للجميع ويهيب الأخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وذلك بإتباع وسائل السلامة اثناء عملية الطهي والتأكد من إغلاق الغاز عند عدم الاستخدام وتوفير أجهزة منع تسرب الغاز وصيانتها بشكل مستمر.

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