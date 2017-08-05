 جريمة بيئية.. محاولة فاشلة لقطع شجرة عمرها 150 عاماً بالقرب من حوطة بني تميم (فيديو صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

جريمة بيئية.. محاولة فاشلة لقطع شجرة عمرها 150 عاماً بالقرب من حوطة بني تميم (فيديو صور)

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تواصل – الرياض:

حاول مجهولون قطع شجرة سرح معمرة بمنشار كهربائي، في منطقة برية بالقرب من حوطة بني تميم، مما تسبب في موجة من الغضب حول هذه الجريمة البيئة، وسط مطالب بمحاسبة العابثين بالبيئة.

وبادرت فرق تطوعية لإنقاذ الشجرة المعمرة، التي قُدر عمرها بـ150 عاماً، حيث حاولوا إعادة ترميم جذعها، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشابين وهما يعملان على محاولة إنقاذ الشجرة.

بدورها تفاعلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مع الحادثة، وأعلنت أن رئيسها العام، الدكتور خليل الثقفي، وجّه فريقاً للعمل على تأهيل الشجرة، مشيرة إلى أنها نسّقت كذلك مع الجهات المختصة لمحاسبة العابثين بالشجرة المعمرة.

 

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