70 مشارك بفعالية «رياضة المشي» بنادي شفا الرياض الموسمي (صور)

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أقام نادي الشفا الموسمي عصر أمس الخميس الموافق 11-11-1438 هـ، بالتعاون مع فريق مشاة الرياض فعالية (رياضة المشي) حول مضمار منتزه عكاظ بشعار كلنا نمشي صحة ووقاية.

يأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية على الأندية الصيفية وتفعيل الشباب في خدمة المجتمع ونشر الثقافة الصحية والمساهمة في تقديم البرامج النافعة لأهالي الحي.

انطلقت الفعالية في تمام الساعة الخامسة عصرا باستقبال المشاركين والتهيئة لإنطلاق الفعالية، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف انطلق المشاركون بعدد يقرب من 50 مشارك.

وخلال الفعالية لوحظ تفاعل المشاركين واستمتاعهم بهذه الرياضة وكذلك تفاعل وشكر من الأخوة المرتادين لهذا المنتزه وبهذه البادرة وتوصيتهم باستمرارها، وكان عمر أكبر المشاركين قرابة 50 عاما وأصغر المشاركين قرابة 13 عاما وخلال الفعالية ازداد عدد المشاركين إلى قرابة 70 مشارك.

وفي تمام الساعة 6:25 وصل المشاركون إلى نقطة النهاية وانطلقت الفقرة الثانية باستضافة كبير وعميد مشاة الرياض الدكتور صالح الأنصاري في حديث مع المشاركين عن أهمية رياضة المشي وكان حديثا شيقا ومليئا بالتجارب والتوصية بالانتظام في هذه الرياضة وأثرها على صحة البدن.

وفي الختام تقدمت إدارة النادي بالشكر لمكتب إدارة الأندية الموسمية التابع لإدارة النشاط بالرياض وكذلك شرطة الشفا ومجموعة “⁧‫#مشاة_الرياض” لمشاركتهم ومساهمتهم في نجاح البرنامج.