بعد ضبط «سفاح القطط».. الإعلام الدولي يستشهد برحمة رسول الله

تواصل- سامر محمد:

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الضوء على اعتقال شرطة المملكة للشاب الذي ظهر على “سناب شات” وهو يقتل القطط ببندقية في جدة.

وأشارت إلى أن الفيديو أشعل موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإصدار بيان تستنكر فيه استهدافه للقطط.

وأضافت أن الجريمة وصلت إلى أمير مكة الذي حث السلطات على التحقيق فيها، مشيرة إلى أن قصصا وردت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أظهرت تعامله بلطف وكرم مع القطط، كما أن كثير من رجال الدين يتحدثون عن أن المياه التي تشرب منها القطط تظل نظيفة.

من جانبها تحدثت “واشنطن بوست” الأمريكية عن أن مقطع فيديو قتل القطط لاقى انتقادات واسعة سواء داخل أو خارج المملكة، حيث جرى استخدام هاشتاج #نريد_محاسبه_سفاح_القطط على نطاق واسع.

وذكرت أن تعاليم الإسلام وأحاديث وردت عن رسول الله أظهرت منعه لقتل القطط، كما أظهرت رعايته بنفسه لقطة ضالة.