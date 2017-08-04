 نائب خادم الحرمين يتكفل بعلاج الطفل «عبدالله المانعي» خارج المملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

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نائب خادم الحرمين يتكفل بعلاج الطفل «عبدالله المانعي» خارج المملكة

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نائب خادم الحرمين يتكفل بعلاج الطفل «عبدالله المانعي» خارج المملكة

تواصل – الرياض:

تكفل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعلاج الطفل عبدالله سليمان المانعي، الذي يبلغ من العمر 6 سنوات.

ويَحْتَاج الطفل عبدالله المانعي لزراعة أمعاء؛ إذ وُلد وهو يُعَانِي مرضاً في الأمعاء؛ أدى لعدم قدرته على امتصاص الغذاء بشكل طبيعي؛ ما يستلزم الاعتماد بشكل كامل ورَئِيسِيّ لفترة طويلة على التغذية الوريدية الدائمة.

ووجَّه نائب خادم الحرمين بعلاجه في أحد المراكز المتخصصة خارج المملكة على نفقته الخَاصَّة.

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