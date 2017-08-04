«النمر» يحذر: لعبة خطيرة منتشرة بين الأطفال تسبب الموت وتلف الدماغ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ مقطع فيديو متداول لعبة خطيرة انتشرت خلال الآونة الأخيرة بين الأطفال، يقوم خلالها بطلب من أحدهم أن يكتم أنفاسه، ثم يَأْتِي آخر ويضغط عليه بقوة من وراء ظهره، حيث يتسبب ذلك في حالة من الدوخة للطفل، وقد يدخل في غيبوبة خطيرة.

وحذر مختصون من هذه اللعبة الخطيرة، خُصُوصَاً بعد إِصَابَة الطفل بالإغماء خلال المقطع، والتي قد تسبب أخطاراً صحية قاتلة للأطفال، وقد تتسبب في الوفاة، أو حدوث أضرار وتلف دائم في الدماغ.

وفي هذا السياق، أَوْضَحَ خالد النمر، اسْتشَاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين في تصريحات لـ”تواصل”، أنه بالنسبة للمقطع المتداول هذه تسمى “سليبر هولد” أو قبضة الموت، وهي فن من فنون القتال أو “المارشال ارتس”، وهناك عِدَّة نقاط في هذا الأمْر:

أولاً: الذي يؤدي القبضة يجب أن يكون مدرباً فيها في شدتها ومدتها، لأنك تضغط على “الكارتد ارتلي” والذي يعين مجال الدم، في الْوَقْت نَفْسه تتفادى الضغط على القصبة الهوائية، وغير المدرب عليها يضغط الاثْنَيْنِ فتتحول من قبضة النوم إلى قبضة الموت، ليقتل مباشرة؛ لأنه يقطع مجرى الهواء ومجرى الدم.

ثَانِياً: القبضة إذا كانت شديدة جِدّاً ممكن تتلف الحنجرة، وهذا يَحْتَاج إلى عمليات بَعْدَ ذَلِكَ.

ثَالِثَاً: إذا طالت المدة عن أكثر من خمس ثوانٍ، ممكن تزداد احتمالية إنه لا يقوم من الإغماء: لأن ليس كل الناس سليمين هناك بعض الناس عندهم مرض في القلب مرض في الرئة، مرض في القصبات الهوائية، ولا تدري عنه، مثل الربو مثلاً.

فأنت يجب أن تطالع في ضحيتك يغمى عليها بسرعة ولا لأ، وهل يغمض عيونه ولا لأ، لأنه لو لم يغمض عيونه ربما تكون تخنقه، وليس يدخل في مرحلة النوم.

رَابِعَاً وهو الشيء الأهم: إذا أغمي عليه لابد أن تمسكه وتنزله بهدوء، ما تفكه على طول، لأنه ممكن يصطدم بالأرض.

وأَضَافَ النمر: “كثير من الناس ليس لديه الإسعافات الأولية للتعامل مع شخص مغمي عليه، رأيت الأطفال في المقطع المتداول عندما سقط الطفل في إغماءة وبعضهم أخذ يصور الولد، وهذه حركة حذرت منها مُنْذُ زمن، لأنها قد تتحول من مجرد لهو بين الأطفال إلى قتل”.

وَتَابَعَ مُؤكِّدَاً على خطورة تلك اللعبة: “في الولايات المتحدة قتل ضابط أمريكي في نيويورك شخصاً أمريكياً اسمه ايريك جارنر بهذه الطريقة، وكانت قضية مشهورة جِدّاً، ولذلك الولايات المتحدة الأمْريكية تعتبرها حالة شروع في القتل”.

وأَرْدَفَ النمر قَائِلاً: “أنت إذا كنت ماهراً وتريد استعراض عضلاتك للآخرين في “المارشال آرتس” أو فنون القتال، في طرق أخرى تركع فيها الخصم من أنك تضعه في قبضة النوم، فأنت لا تستخدمها لتعرض عضلاتك للناس وأنك تقدر تنوم الناس بسرعة، التلف في الدماغ قد يكون تلفاً دائماً، وقد يسبب تشنجاً، وقد يموت الشخص، خُصُوصَاً إذا كان عنده أمراض، ولذلك نحن نحذر من التعامل والسماح للأطفال باللعب بهذه اللعبة؛ لأنها خطيرة وقد تؤدي إلى قتل، وبَدَلاً من أن تُري الناس أن لديك عضلات ستدخل في قضية قتل وقِصَاص وقصة ليس لها آخر”.

وختم النمر حديثه لـ”تواصل” قَائِلاً: “هذا فن محدود لأناس معينين حتى إن هؤلاء الناس المعينين يتفادونه، إلا إذا كان في خطر شديد؛ لذلك البوليس الأمْريكي منع الضباط من استخدامها بعد قصة مَقْتَل الرجل هذا، والمختصر المفيد أنها خطيرة، ولا يجوز استخدامها بين المراهقين والأطفال نهائياً”.