الصين.. مقتل شخصين في هجوم مجموعة أفيال على مقاطعة غربي البلاد

تواصل – وكالات:

قُتل شخصان في الصين، مساء أمس الخميس، إثر هجوم شنته مجموعة من الأفيال على مقاطعة يوننان جنوب غربي البلاد.

وأَفَادَ بيان أَصْدَرَته السلطات الصينية، اليوم الْجُمُعَة، بأن الحادثة وقعت في مزرعة ببلدة “منجا” التابعة لولاية “شيشوانجباننا” عندما هاجمت الفيلة عائلة مكونة من ثلاثة أَفْرَاد متوجهين إلى مدينة أخرى على متن دراجة نارية.

من المعروف أن الفيل البري الآسيوي مدرج على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى على المستوى الوطني في الصين، حيث يوجد حَالِيَّاً أقل من 300 فيل من هذه السلالة في أماكن مختلفة في شيشوانجباننا، ومدن بوير ولينكانج في يوننان.