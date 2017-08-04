 أستاذ أمراض كبد: عقار «مافيريت» الجديد فعاليته عالية ضد «فيروس سي» | صحيفة تواصل الالكترونية

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أستاذ أمراض كبد: عقار «مافيريت» الجديد فعاليته عالية ضد «فيروس سي»

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أستاذ أمراض كبد: عقار «مافيريت» الجديد فعاليته عالية ضد «فيروس سي»

تواصل – وكالات:

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمْريكية “FDA”، مساء أمس الخميس، على عقار جديد لعلاج فيروس سي وهو عقار مافيريت Mavyret”.

وقال الدكتور محمود أنيس أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والمشرف على وحدة علاج الفيروسات الكبدية بجامعة طنطا المصرية: إن “هذا العقار وهو عبارة عن قرص واحد يَوْمِيّاً يَحْتَوِي على عقارين هما (جليكابريفير وبيبرنتاسفير)”.

وأَوْضَحَ “أنيس” أنه من أهم مميزات العقار أنه فعال جِدّاً لجميع الأنواع الجينية للفيروس؛ وَنَظَرَاً لفعاليته العَالِية، فإنه يعطى لمدة شَهْرين للمرضى الذين لا يعانون من التليف، و3 أشهر للمرضى الذين يعانون من التليف، ولا يزيد عن 4 شهور في حالات المنتكسين.

وَأَشَارَ إلى أن العقار له أهمية خَاصَّة في علاج حالات الانتكاسة؛ لأنه فعال في وجود مقاومة الفيروس للأدوية الأخرى السابقة، بِالإِضَافَةِ إلى أنه لا يحتاج إلى أخذ عقار “الريبافيرين” معه؛ مِمَّا يجنب المريض مضاعفات هذا العقار.

وأَضَافَ “أنيس”: “لكن للأسف لا يمكن استخدامه في حالات تليف الكبد المتقدم لاحْتِوَائِه على عقار (جليكابريفير)، حَيْثُ إِنَّ هذه الفئة من الأدوية لا يمكن استخدامها فِي حالات الكبد المتقدمة”.

ولفت أستاذ الكبد والجهاز الهضمي إلى أن هيئة الأغذية الأمْريكية، حذرت من استخدامه في حالات تليف الكبد المتقدم، لأنه يُؤَدِّي إلى تدهور في حالة الكبد، وقد يؤدي إلى الوفاة.

وَأَكَّد “أنيس” أن من مميزاته إمكانية استخدامه مع مرضى فيروس سي المصابين بالفشل الْكُلَوِيّ، مُبَيِّنَاً أنه فعال وأقوى علاج للمنتكسين، وفعال عند وجود مقاومة للعلاجات الأخرى.

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