تفاصيل العثور على «الطفل المفقود بالطائف».. مواطن وجده في مكان مهجور فجر اليوم

تواصل – مكة المكرمة:

كشف المتحدث باسم الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مَكَّة المكرمة، العقيد سعيد سرحان،، تفاصيل العثور على الطفل المفقود بالطائف، قبيل فجر اليوم الْجُمُعَة.

وَأَكَّد أن المواطن “أسامة صالح الطلحي”، شاهد الطفل جالساً على درج منزل مهجور، وقام بحمله وتسليمه للدفاع المَدَنِيّ الذي سلمهُ مباشرةً للهلال الأحمر لتقديم الإسعافات الأولية ونقل الطفل إلى المُسْتَشْفَى للاطمئنان على صحته.

وقال المتحدث باسم الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مَكَّة المكرمة في بيان له: في تمام الساعة ٠٢:٣٠ من صباح اليوم الْجُمُعَة تم العثور على الطفل المفقود من ذويه.

وأَضَافَ: في الساعة 4:14 من عصر يوم الأربعاء الْمُوَافِق ١٠ – ١١ – ١٤٣٨هـ ورد إلى مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مَكَّة المكرمة بَلَاغٌ من شرطة محافظة الطائف مفاده فقدان طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، ويرجح سقوطه في مستنقع مياه بوادي خُماس بشفا الطائف.

وَتَابَعَ قَائِلاً: انْطَلَقَتْ فرق الإنْقَاذ، والإنقاذ المائي، تساندها معدات مساندة، وبعد الوصول إلى موقع الحادث، بَاشَرَتْ فرق الغوص أَعْمَالها في تمشيط مستنقع مياه يبلغ أبعاده عشرة آلاف م٢ لتستمر عمليات البحث في الموقع المشار إِلَيْهِ طوال ساعات يوم الأربعاء الماضي.

وقال: مع صبيحة يوم أمس الخميس، عاودت فرق الغوص أَعْمَالها في البحث داخل المستنقع، واتضح أن المياه تحمل كميات من الطحالب التي يمكن أن يعلق فيها طفل بهَذِهِ السِّنّ؛ مِمَّا جعل أَعْمَال البحث في المستنقع تأخذ منحى آخر.

وَتَابَعَ المتحدث: بمساندة من أمانة محافظة الطائف تَمَّت الاستعانة بمعدات لفتح قناة لتصريف كميات المياه الراكدة في المستنقع لتُسهل عمليات البحث في أعماق المستنقع، وكشف مساحات من خلال نزول نسبة المياه، استمرت أعمال البحث بعد أن دُعمت فرق الغوص بفرق مساندة من قبل الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، حينها استمرت أَعْمَال البحث على مدار الساعة، وفي ساعات المساء من يوم أمس الخميس شَارَكَتْ فِرَق مِنْ المتطوعين في مجال الغوص مع فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ بغية العثور على الطفل المفقود.

وقال: ورد بلاغ من مقيم لشرطة محافظة الطائف مفادهُ أنه شاهد طفلاً يسير محاذياً للطريق ليلة الأربعاء الماضي، وعلى بعد يصل إلى كيلومتر واحد من نقطة فقدانه ليمرر البلاغ مباشرةً إلى الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، وانْتَقَلَت الفرق بصحبة المقيم الذي حَدَّد الموقع الذي شاهد الطفل فيه، ليتم دعم الموقف بعربات إنارة وفِرَق إنْقَاذ لتمشيط تلك المنطقة، مع وجود عدد من المواطنين والمقيمين المشاركين في عمليات البحث.

واستطرد المتحدث قَائِلاً: في تمام الساعة الثَّانِية والنصف من صباح اليوم الْجُمُعَة، ومع انْتِشَار الفرق وعدد من المواطنين، تم العثور على الطفل بواسطة المواطن “أسامة صالح الطلحي”.