بالصور.. «مدني بريدة» ينقذ 8 أفراد من حريق شب في منزلهم 

تواصل – راضي الزويد:

بَاشَرَتْ فِرَق الإطْفَاءِ والإنقاذ بالدِّفَاع الْمَدَنِيّ في مدينة بريدة حادث احتراق غرفة بمنزل مكون من دورين، يقع بمركز الشقة شمال مدينة بريدة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المَدَنِيّ بمنطقة القصيم، العقيد إبراهيم أباالخيل: إن الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمدينة بريدة تلقى بَلَاغَاً عن الحادث في الساعة (7:14) حيث تَمَّت مباشرة الحادث بواسطة فِرَق الإطْفَاءِ والإنْقَاذ التي عملت على إِخْلاَء أفراد الأسرة وعددهم ثمانية، ونقل ستة منهم بواسطة فرق الهلال الأحمر للمُسْتَشْفَى للاطْمَئِنان على صحتهم، وقد خرجوا في حينه وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وأَضَافَ العقيد أباالخيل: أن الحادث نَتَج عنه احتراق كلي للغرفة، وانْتِشَار الدخان في أرجاء المنزل، وقد تم تسليم الحادث للشرطة لاستكمال إجراءات التحقيق.