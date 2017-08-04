 «ديلي ميل»: اكتشاف علاج للسكر يوقف تطور مرض «الشلل الرعاش» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«ديلي ميل»: اكتشاف علاج للسكر يوقف تطور مرض «الشلل الرعاش»

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«ديلي ميل»: اكتشاف علاج للسكر يوقف تطور مرض «الشلل الرعاش»

تواصل – وكالات:

اكتشف فريق من العلماء البريطانيين في معرض أبحاثهم عقاراً يستخدم لعلاج مرض السكر يوقف تطور مرض باركنسون “الشلل الرعاش” في مساراته.

ووجد العلماء أن الأشْخَاص الذين يعانون من مرض باركنسون الذين أخذوا عقار “إكسيناتيد”، وهو دواء لعلاج مرض السكرى لمدة عام تَقْرِيبَاً، كَانُوا أفضل في المهارات الحركية من أولئك الذين أخذوا الدواء الوهمي.

وتشير النتائج إلى أن الدواء يمكن أن يوقف الانخفاض فِي مرضى باركنسون “الشلل الرعاش”؛ بَدَلاً من مجرد تخفيف الأعراض، بِحَسَبِ الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ لصَحِيفَة “ديلي ميل” البريطانية.

وأَوْضَحَ العلماء من جامعة لندن، أن هذا الاكتشاف هو خطوة واعدة بشكل خاص فِي البحث عن علاج لإبطاء أو وقف مرض الشلل الرعاش.

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