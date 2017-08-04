متحدث جامعة الحدود الشمالية يكشف لـ«تواصل» آخر مستجدات قضية المحاضرة اللبنانية

تواصل – سامي الثبيتي:

أَوْضَحَ المتحدث الرسمي لجامعة الحدود الشمالية الدكتور مفضي الشراري أن الجامعة تتابع ما ورد في مواقع التواصل عن المحاضرة اللبنانية منى بعلبكي، من مخالفات قامت بها في بلادها قبل قدومها للمملكة وتعاقد الجامعة معها.

وقال “الشراري” في تصريح لـ”تواصل”: نفيدكم بأن الجامعة تتابع ما ورد في الإعلام عن المحاضرة اللبنانية منى وليد بعلبكي، من مخالفات في بلدها قبل تعاقد الجامعة معها.

وأَضَافَ: أن مدير الجامعة بناءً على تعليمات وزير التعليم وجه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الأمْر ورفع نتائج التحقيق خلال أسبوع بتوصيات اللجنة وما تتخذه الجامعة.

علمت “تواصل” أن لجنة تقصي الحقائق التي وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتشكيلها، للتحقيق في تعيين اللبنانية منى وليد بعلبكي، لتدريس مادة العلاجيات الدوائية في الصفوف المتقدمة؛ بفرع جامعة الحدود الشمالية برفحاء، تَنْتَهِي من مهمتها خلال أسبوع واحد.

وقالت المصادر إن جامعة الحدود الشمالية، ستراجع الملف الخاص بتوظيف “بعلبكي” والتعاقد معها، وكافة المعلومات المتداولة حول اتهامها ببيع أدوية علاج سرطان فاسدة؛ مما تسبب بوفاة عددٍ من المرضى في بلدها بلبنان، ووجود اسمها على لائحة الاتهامات المتداولة حول القضية في لبنان.

وكان نشطاء على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر” دَشَّنُوا هاشتاقاً بِعُنْوَان: #القبض_علي_دكتورة_الإجرام_مطلب، وتصدر الهشتاق قائمة الأعلى تداولاً.

ووضع المغردون مقطع فيديو قناة “الجديد” اللبنانية، يتناول قصة اتهام أستاذة الصيدلة “بعلبكي” بالتلاعب في ملف أدوية السرطان، واستبدال أدوية علاج السرطان بأدوية أخرى منتهية الصلاحية؛ مِمَّا أدى إلى وفاة عددٍ من المرضى.