 منع الشفاف والضيق.. «الخطوط السعودية» تحدد قواعد اللبس على رحلاتها | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بالصور.. «مدني بريدة» ينقذ 8 أفراد من حريق شب في منزلهم  حصر 6 آلاف عقار حكومي وتقييم 242 في المدن الرئيسة منع الشفاف والضيق.. «الخطوط السعودية» تحدد قواعد اللبس على رحلاتها متحدث جامعة الحدود الشمالية يكشف لـ«تواصل» آخر مستجدات قضية المحاضرة اللبنانية تقرير حقوقي: عشرون شهيداً ومئات الجرحى والمعتقلين خلال أحداث الدفاع عن «الأقصى» بالفيديو والصور.. شابان يرممان ويؤهلان شجرة عمرها 150 عاماً بالدلم لجنة عاجلة للتحقيق في مخالفات أستاذة لبنانية بجامعة محلية متهمة بالتلاعب بأدوية السرطان توقعات الأرصاد: يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق «تويتر‏» يشتعل: لبنانية أستاذة بكلية الصيدلة في جامعة بالمملكة متهمة في قضايا فساد أدوية.. كيف تم توظيفها؟ الطائف.. العثور على الطفل المفقود في وادي الحيط بصحة جيدة (فيديو) جازان.. أسلاك الضغط العالي تُدخل شاباً العناية المركزة وتتسبب في بتر أصابعه (صور) بالأرقام.. هكذا يتقدم المواطنون للوظائف ولهذه الأسباب يتركونها

منع الشفاف والضيق.. «الخطوط السعودية» تحدد قواعد اللبس على رحلاتها

0
منع الشفاف والضيق.. «الخطوط السعودية» تحدد قواعد اللبس على رحلاتها

تواصل – الرياض:

حددت الخطوط الجوية السعودية قواعد اللباس المسموح للمسافرين على متنها؛ معللة ذلك بأنه لراحة الركاب الآخرين.

وبِحَسَبِ الاشتراطات فإنه يمنع على المسافرة ارتداء الملابس القصيرة، أو الشفافة، أو الملابس الضيقة، أو دون أكمام، كما يمنع الرجال من ارتداء الشورت وَفْقَاً لـ”مكة”.

وأشارت المعلومات إلى أن حالات عديدة سجلت لرفض صعود مسافرين مواطنين ومن جنسيات مختلفة، على الخطوط السعودية أو حتى منحهم بطاقة صعود الطائرة كَانُوا يرتدون ملابس تخالف الاشتراطات المحددة، وطلب منهن تغييرها لتمكينهم من الصعود.

شاهد ايضا

تعليقاً على إعدام 14 إرهابياً.. متحدث العدل: جميع المتهمين يحصلون على محاكمات عادلة

تعليقاً على إعدام 14 إرهابياً.. متحدث العدل: جميع المتهمين يحصلون على محاكمات عادلة

بالصور.. «مدني بريدة» ينقذ 8 أفراد من حريق شب في منزلهم 

بالصور.. «مدني بريدة» ينقذ 8 أفراد من حريق شب في منزلهم 

حصر 6 آلاف عقار حكومي وتقييم 242 في المدن الرئيسة

حصر 6 آلاف عقار حكومي وتقييم 242 في المدن الرئيسة

متحدث جامعة الحدود الشمالية يكشف لـ«تواصل» آخر مستجدات قضية المحاضرة اللبنانية

متحدث جامعة الحدود الشمالية يكشف لـ«تواصل» آخر مستجدات قضية المحاضرة اللبنانية

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>