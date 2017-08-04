منع الشفاف والضيق.. «الخطوط السعودية» تحدد قواعد اللبس على رحلاتها

تواصل – الرياض:

حددت الخطوط الجوية السعودية قواعد اللباس المسموح للمسافرين على متنها؛ معللة ذلك بأنه لراحة الركاب الآخرين.

وبِحَسَبِ الاشتراطات فإنه يمنع على المسافرة ارتداء الملابس القصيرة، أو الشفافة، أو الملابس الضيقة، أو دون أكمام، كما يمنع الرجال من ارتداء الشورت وَفْقَاً لـ”مكة”.

وأشارت المعلومات إلى أن حالات عديدة سجلت لرفض صعود مسافرين مواطنين ومن جنسيات مختلفة، على الخطوط السعودية أو حتى منحهم بطاقة صعود الطائرة كَانُوا يرتدون ملابس تخالف الاشتراطات المحددة، وطلب منهن تغييرها لتمكينهم من الصعود.