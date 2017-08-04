«شرطة مكة» تكشف تفاصيل القبض على «سفاح القطط»

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة جدة من إلقاء القبض على مواطن ثلاثيني بعد ظهوره في مقطع فيديو يستهدف مجموعة من القطط بالقتل باستخدام ساكتون هوائي.

صرح بذلك الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، وقال انه اشارة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن مقطع فيديو ظهر فيه أحد الاشخاص بستهدف مجموعة من القطط بالقتل، تم تشكيل فريق عمل أمني من شرطة محافظة جدة لتحديد هوية الجاني.

وأضاف حيث تمكنت شرطة المطار بعون من الله وتوفيقه من ضبطه واتضح انه مواطن يبلغ من العمر 31 عاما، وتم إيقافه بمركز الشرطة المختص لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيدا لأحالته للنيابه العامة بحكم الاختصاص.