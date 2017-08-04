 حصر 6 آلاف عقار حكومي وتقييم 242 في المدن الرئيسة | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

تفاصيل العثور على «الطفل المفقود بالطائف».. مواطن وجده في مكان مهجور فجر اليوم بالصور.. «مدني بريدة» ينقذ 8 أفراد من حريق شب في منزلهم  حصر 6 آلاف عقار حكومي وتقييم 242 في المدن الرئيسة منع الشفاف والضيق.. «الخطوط السعودية» تحدد قواعد اللبس على رحلاتها متحدث جامعة الحدود الشمالية يكشف لـ«تواصل» آخر مستجدات قضية المحاضرة اللبنانية تقرير حقوقي: عشرون شهيداً ومئات الجرحى والمعتقلين خلال أحداث الدفاع عن «الأقصى» بالفيديو والصور.. شابان يرممان ويؤهلان شجرة عمرها 150 عاماً بالدلم لجنة عاجلة للتحقيق في مخالفات أستاذة لبنانية بجامعة محلية متهمة بالتلاعب بأدوية السرطان توقعات الأرصاد: يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق «تويتر‏» يشتعل: لبنانية أستاذة بكلية الصيدلة في جامعة بالمملكة متهمة في قضايا فساد أدوية.. كيف تم توظيفها؟ الطائف.. العثور على الطفل المفقود في وادي الحيط بصحة جيدة (فيديو) جازان.. أسلاك الضغط العالي تُدخل شاباً العناية المركزة وتتسبب في بتر أصابعه (صور)

حصر 6 آلاف عقار حكومي وتقييم 242 في المدن الرئيسة

0
حصر 6 آلاف عقار حكومي وتقييم 242 في المدن الرئيسة

تواصل – الرياض:

حصرت الجهات الرسمية نحو ستة آلاف عقار مملوك للجهات الحُكُومِيّة “أرض بيضاء ومبانٍ ومرافق” خلال العام الماضي 2016؛ بهَدَف رصد أصول الدولة العقارية وتنظيمها ورفع كفاءة استخدامها.

وأوضحت مصادر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المَدَنِيّ لتنفيذ المُبَادَرَة والمشروع. ووَفْقَاً للمعلومات، فقد تم تقييم 242 عقاراً في المدن الخمس الرئيسة، بينما لا يزال العمل قيد التنفيذ. حَسْبَ “الاقتصادية”.

وأَصْدَرَت جهات عليا، في (نوفمبر) 2015، توجيهاً بحصر الأراضي الحُكُومِيّة البيضاء الذي تضمن خمس نقاط أساسية، تمثل في قيام كل جهة حُكُومِيّة باستخراج مخطط كروكي لجميع عقاراتها، إِضَافَةً إلى استخراج كل جهة حُكُومِيّة صكوك أراضيها ومبانيها شاملة الأراضي والمباني التي لها صكوك قديمة، فَضْلاً عن استخراجها العنوان الوطني الخاص بكل عقار، وكذلك قيام كل جهة بالتأكد من الحصول على رقم مطالبة من الشركة السعودية للكهرباء الخَاصَّة بأراضيها التي عليها مبانٍ، وقيام كل جهة باتخاذ ما يلزم لإكمال بياناتها في نظام حصر الأراضي.

شاهد ايضا

تفاصيل العثور على «الطفل المفقود بالطائف».. مواطن وجده في مكان مهجور فجر اليوم

تفاصيل العثور على «الطفل المفقود بالطائف».. مواطن وجده في مكان مهجور فجر اليوم

خطيب المسجد النبوي: طوبى لمن نفعته التذكرة وأيقظته العظة

خطيب المسجد النبوي: طوبى لمن نفعته التذكرة وأيقظته العظة

تعليقاً على إعدام 14 إرهابياً.. متحدث العدل: جميع المتهمين يحصلون على محاكمات عادلة

تعليقاً على إعدام 14 إرهابياً.. متحدث العدل: جميع المتهمين يحصلون على محاكمات عادلة

بالصور.. «مدني بريدة» ينقذ 8 أفراد من حريق شب في منزلهم 

بالصور.. «مدني بريدة» ينقذ 8 أفراد من حريق شب في منزلهم 

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>