حصر 6 آلاف عقار حكومي وتقييم 242 في المدن الرئيسة

تواصل – الرياض:

حصرت الجهات الرسمية نحو ستة آلاف عقار مملوك للجهات الحُكُومِيّة “أرض بيضاء ومبانٍ ومرافق” خلال العام الماضي 2016؛ بهَدَف رصد أصول الدولة العقارية وتنظيمها ورفع كفاءة استخدامها.

وأوضحت مصادر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل على التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المَدَنِيّ لتنفيذ المُبَادَرَة والمشروع. ووَفْقَاً للمعلومات، فقد تم تقييم 242 عقاراً في المدن الخمس الرئيسة، بينما لا يزال العمل قيد التنفيذ. حَسْبَ “الاقتصادية”.

وأَصْدَرَت جهات عليا، في (نوفمبر) 2015، توجيهاً بحصر الأراضي الحُكُومِيّة البيضاء الذي تضمن خمس نقاط أساسية، تمثل في قيام كل جهة حُكُومِيّة باستخراج مخطط كروكي لجميع عقاراتها، إِضَافَةً إلى استخراج كل جهة حُكُومِيّة صكوك أراضيها ومبانيها شاملة الأراضي والمباني التي لها صكوك قديمة، فَضْلاً عن استخراجها العنوان الوطني الخاص بكل عقار، وكذلك قيام كل جهة بالتأكد من الحصول على رقم مطالبة من الشركة السعودية للكهرباء الخَاصَّة بأراضيها التي عليها مبانٍ، وقيام كل جهة باتخاذ ما يلزم لإكمال بياناتها في نظام حصر الأراضي.