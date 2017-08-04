الطائف.. العثور على الطفل المفقود في وادي الحيط بصحة جيدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
كشفت مصادر عن العثور على الطفل المفقود بوادي الحيط في الطائف، بصحة جيدة بعد استنفار كبير من قبل كافة الجهات الأمنية بالمحافظة.
وتداولت مواقع التواصل العديد من الصور ومقاطع الفيديو للطفل بعد يومين من عمليات البحث والتي تكللت بفضل الله بالنجاح حيث تم العثور عليه وتسليمه إلى ذويه.
الحمد لله خبر مفرح الله سبحانه هو خير حافظ
الحمد لله على سلامتة
والحمد لله ان افرح الله قلوب والدية بعودتة سالماً
ونشكر جميع الجهات الحكومية المشاركة في عمليات البحث وجزاهم الله كل خير.
والصلاة والسلام على نبينامحمد صل الله علية وسلم