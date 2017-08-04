الطائف.. العثور على الطفل المفقود في وادي الحيط بصحة جيدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن العثور على الطفل المفقود بوادي الحيط في الطائف، بصحة جيدة بعد استنفار كبير من قبل كافة الجهات الأمنية بالمحافظة.

وتداولت مواقع التواصل العديد من الصور ومقاطع الفيديو للطفل بعد يومين من عمليات البحث والتي تكللت بفضل الله بالنجاح حيث تم العثور عليه وتسليمه إلى ذويه.