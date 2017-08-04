جازان.. أسلاك الضغط العالي تُدخل شاباً العناية المركزة وتتسبب في بتر أصابعه (صور)

تواصل – نايف عريشي:

تعرض شاب في جازان لصعقة كهربائية من أسلاك الضغط العالي أدخلته العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

وذكر والد الشاب، المواطن سيبان مهدي عامري لـ”تواصل” أن ابنه البالغ من العمر 15 عاماً صعد فوق جدار المنزل للتأكد من تعبئة خزان الماء، وفوجئ بصعقة أسلاك الضغط العالي.

وأضاف العامري أن ابنه لم يكن يعلم بخطورة أسلاك الضغط القريبة من سطح المنزل، مؤكداً أنها تشكل خطورة بالغة على أفراد أسرته مطالباً الجهات المختصة وشركة الكهرباء بإنقاذ أفراد أسرته وإزالة الخطر عن منزله قبل تكرار نفس المأساة.

وأشار إلى أن ابنه أجريت له عملية جراحية ببتر ثلاثة أصابع تعرضت للحرق إضافة إلى حروق خطرة برأسه وجسده.