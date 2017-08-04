 جازان.. أسلاك الضغط العالي تُدخل شاباً العناية المركزة وتتسبب في بتر أصابعه (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

جازان.. أسلاك الضغط العالي تُدخل شاباً العناية المركزة وتتسبب في بتر أصابعه (صور)

2
جازان.. أسلاك الضغط العالي تُدخل شاباً العناية المركزة وتتسبب في بتر أصابعه (صور)

تواصل – نايف عريشي:

تعرض شاب في جازان لصعقة كهربائية من أسلاك الضغط العالي أدخلته العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

وذكر والد الشاب، المواطن سيبان مهدي عامري لـ”تواصل” أن ابنه البالغ من العمر 15 عاماً صعد فوق جدار المنزل للتأكد من تعبئة خزان الماء، وفوجئ بصعقة أسلاك الضغط العالي.

وأضاف العامري أن ابنه لم يكن يعلم بخطورة أسلاك الضغط القريبة من سطح المنزل، مؤكداً أنها تشكل خطورة بالغة على أفراد أسرته مطالباً الجهات المختصة وشركة الكهرباء بإنقاذ أفراد أسرته وإزالة الخطر عن منزله قبل تكرار نفس المأساة.

وأشار إلى أن ابنه أجريت له عملية جراحية ببتر ثلاثة أصابع تعرضت للحرق إضافة إلى حروق خطرة برأسه وجسده.

شاهد ايضا

«الصحة» تحذِّر من آشعة الشمس وتنصح بـ 6 إجراءت وقائية (إنفوجراف)

«الصحة» تحذِّر من آشعة الشمس وتنصح بـ 6 إجراءت وقائية (إنفوجراف)

من اجتماع عالمي باليابان.. العيسى: الإسلام عزز في أنفس أتباعه روح الانفتاح

من اجتماع عالمي باليابان.. العيسى: الإسلام عزز في أنفس أتباعه روح الانفتاح

مسؤول أمريكي: اختفاء فتاة سعودية كانت في عطلة مع أسرتها بولاية فلوريدا

مسؤول أمريكي: اختفاء فتاة سعودية كانت في عطلة مع أسرتها بولاية فلوريدا

توقعات «الأرصاد»: أمطار على 5 مناطق وغبار على معظم المملكة

توقعات «الأرصاد»: أمطار على 5 مناطق وغبار على معظم المملكة

٢ تعليقات

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل في من كان السبب
    في كل من يعرض حياة الناس للخطر

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>