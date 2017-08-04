«العريفي» يرد على مقطع يزعم إباحته للفاحشة: سبحانك هذا بهتان عظيم

تواصل – فريق التحرير:
نفى الدكتور محمد العريفي، أن يكون قد أباح الفاحشة لمن يجاهد تنفيسا عن نفسه، مؤكدا أن ذلك بهتان عظيم، وافتراء عليه نشره أحدهم.
وقال الشيخ العريفي عبر حسابه على “تويتر”: “جواباً لمن سأل، أنشر هذا التوضيح، نشر أحدهم فيديو فيه صوت ممنتج مقطّع منسوب إليّ بإباحة الفاحشة لمن يجاهد تنفيساً عنه! سبحانك هذا بهتان عظيم”.
ماسمعنا عن شيخنا العريفي الا كل خيريهم المسلمين اما البهتان فهوقادم لامحالة من الروافض اومن اليهود واتباعهم نزكيه عن هذه الفتوى ولانزكي على الله احدا حفظك الله ياشيخ محمد
الصبر في الدعوه الي الله من أهم أركان الدعوه ولاننسى ماقاساهالأنبياء في دعوتهم لتوحيد فقد بهتوا بأشد النقائص فأبشر يا أخي فأنك علي حق