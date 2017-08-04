«العريفي» يرد على مقطع يزعم إباحته للفاحشة: سبحانك هذا بهتان عظيم

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نفى الدكتور محمد العريفي، أن يكون قد أباح الفاحشة لمن يجاهد تنفيسا عن نفسه، مؤكدا أن ذلك بهتان عظيم، وافتراء عليه نشره أحدهم.

وقال الشيخ العريفي عبر حسابه على “تويتر”: “جواباً لمن سأل، أنشر هذا التوضيح، نشر أحدهم فيديو فيه صوت ممنتج مقطّع منسوب إليّ بإباحة الفاحشة لمن يجاهد تنفيساً عنه! سبحانك هذا بهتان عظيم”.