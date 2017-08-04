 شرطة القصيم تكشف غموض حادثة مقتل رئيس هيئة الخبراء | صحيفة تواصل الالكترونية

شرطة القصيم تكشف غموض حادثة مقتل رئيس هيئة الخبراء

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شرطة القصيم تكشف غموض حادثة مقتل رئيس هيئة الخبراء

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة القصيم، اليوم، غموض حادثة مقتل رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالخبراء، الشيخ فهد الخضير.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً صباح يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/١٠/٢٩هـ عن نشوب حريقٍ في أحد المنازل بمركز الخبراء، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع الحادث، وبعد إخماد الحريق ونقل صاحب المنزل للمستشفى أثبتت المعاينة أنه تعرض لطلقاتٍ نارية بالجزء العلوي أدت لوفاته.

وأضاف الناطق الإعلامي، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات من جمع الأدلة وجميع إجراءات الاستدلال، وقادت هذه الإجراءات بعد البحث والتحري للاشتباه بأحد أفراد أسرة المجني عليه البالغ من العمر ١٧ عاماً، كما تمكنت الجهات الأمنية من العثور على السلاح المستخدم بالحادثة، وبناءً عليه تم ضبط المتهم وتوقيفه وعرضه على النيابة العامة، وقد اعترف بما نسب إليه وصادق على أقواله شرعاً.

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٨ تعليقات

  8. اعوذبالله تفاصيل تقشعر منها الابدان .. هل وصلنا لهذه الدرجة من الهرج والمرج
    صدق اننا اخر زمان

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