«التعليم»: لم يتم قبول طالب غير سعودي بجامعات المملكة حتى الآن

تواصل – فريق التحرير:

قال مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إن نسبة قبول الطلاب غير السعوديين في الجامعات السعودية لا تتعدى 5%، وأنه لم يتم قبول أَي طالب غير سعودي في الجامعات للعام الدراسي المقبل حتى الآن.

جاء ذلك رداً على الأنباء المتداولة بفتح الوزارة باب القبول لغير السعوديين بجامعات المملكة بدون ضوابط، وأن ذلك الأمْر تسبب في عدم قبول سعوديين.

وأَوْضَحَ “العصيمي، في سلسة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إشارة إلى ما يتم تداوله من تغريدات حول قبول الطلاب غير السعوديين في الجامعات السعودية؛ تود الوزارة طرح الحقائق التالية: بوابة القبول الموحد للجامعات السعودية لا يقدم عليها إلا الطلاب السعوديون، أو من هو ابنٌ لأم سعودية، ويتقدم الطلاب غير السعوديين عبر بوابة خَاصَّة بهم، وتتم المفاضلة بينهم وقد حددت الوزارة لكل جامعة نسبة معينة لكل جنسية لا تتجاوزها”.

وأَضَافَ: “لا يتجاوز إِجْمَالي عدد الطلاب غير السعوديين المقبولين نسبة ٥٪ من مجموع الطلاب المقيدين بكل جامعة، ولم يقبل أَي طالب غير سعودي حتى الآن، ولم تتحدد نسبة قبولهم هذا العام، ولم تنتهِ الجامعات من إِجْرَاءَات القبول والرفع بالقوائم للوزارة حتى الآن، ونسبة قبول غير السعوديين لا تحتسب ضمن الطاقة الاستيعابية للجامعة، وإنما تحتسب كنسبة إِضَافِيَّة فوق ما تقره الجامعة”.

واختتم تغريداته بالقول: “ويتضح مما تقدم أن من يحتج بعدم قبوله في أَي جامعة؛ بسبب قبول غير السعوديين فهي حجة غير صحيحة بتاتاً”.