 قريباً في المكتبات.. «صحيح السيرة النبوية» لابن جبرين | صحيفة تواصل الالكترونية

قريباً في المكتبات.. «صحيح السيرة النبوية» لابن جبرين

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قريباً في المكتبات.. «صحيح السيرة النبوية» لابن جبرين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإِرْشَاد وتوعية الجاليات بصبحاء عن صدور سلسلة صحيح السِّيرَة النَبَوِيّة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، رَحِمَهُ اللَّهُ.

وقال المكتب، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “بشرى!! قَرِيبَاً في المكتبات “صحيح السِّيرَة النَبَوِيّة” لشيخنا أ.د. عبدالله عبدالعزيز الجبرين (العهد المكي دروس وعبر).

وأَضَافَ: “بدأ الشيخ رَحِمَهُ اللَّهُ في الكتاب بعد مرضه، وسار فيه على طريقة المحدثين المتقدمين في الحديث”.

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١ تعليق

  1. إن العلماء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم
    فمن أخذه أخذ بحظ وافر
    رحم الله الشيخ

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