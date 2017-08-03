«ناسا» تبحث عن موظف قادر على حماية الأرض من الكائنات الفضائية

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة “ناسا”، عن نيتها في توظيف شخص بإمكانه حماية الأرض وكواكب المجموعة الشمسية من ملوثات الاستكشاف الفضائي – الكائنات الفضائية -.

وبِحَسَبِ منشور عرض العمل، سيشمل دور “موظف حماية الكوكب”، مسؤولية مراقبة التلوث الفضائي، حيث سيتقاضى أجراً قيمته نحو 187 ألف دولار سَنَوِيّاً، بِالإِضَافَةِ إلى الفوائد، بِحَسَبِ صَحِيفَة “إندبندنت” البريطانية.

وقدمت ناسا هذا المنصب الوظيفي ومدته 3 سنوات، مع إمكانية تمديده إلى 5 سنوات، بعد أن وقعت الولايات المتحدة على معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، وتعهدت بمتابعة دراسات الفضاء وتجنب التلوث الضار.

وسيعمل الموظف الجديد على حماية الأرض من التلوث المحتمل، القادم من الكواكب الأخرى مثل المريخ، حيث يتطلب المنصب “مهارات دبلوماسية”، وسيَحْصُل الموظف الجديد على تصريح أمني “سري”.