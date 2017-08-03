على مسؤولية  الخبير الاقتصادي عبد الحميد العَمْري‏: المساكن خالية ومتاحة والإيجارات انخفضت..!!

تواصل – الرياض

طالب الخبير الاقتصادي عبد الحميد العَمْري‏ من يستأجرون المساكن مفاوضة الملاك لخفض الايجارات، وفي حالة الرفض الانتقال لمسكن أخر، وقال المساكن الآن خالية ومتاحة.

وأضاف العَمْري على حسابه في “تويتر”: “أكرر للمرة الألف، أسعار اليوم أدنى من أسعار أمس، وأسعار الغد ستأتي أدنى من أسعار اليوم، تباطئ الطلب في صالح المشتري، وعكس مصلحة البائع 100%.”

وتابع العَمْري‏ قائلاً : “لمن يعاني هذه الفترة من غلاء إيجار مسكنه، إمّا مفاوضة المؤجر على خفضه بما يناسبه، أو انتقل لمسكن آخر بإيجار أقل بكثير لأن (المساكن خالية ومتاحة).”

وأضاف: الضربة الأقوى للأسعار (لم تكن متوقعة أبداً كما حدثت الآن).. ستأتي من انخفاض إيجارات المساكن (العائد على العقار) نتيجة إخلاء الوافدين ورحيلهم.