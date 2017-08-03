على مسؤولية  الخبير الاقتصادي عبد الحميد العَمْري‏: المساكن خالية ومتاحة والإيجارات انخفضت..!!

تواصل – الرياض
طالب الخبير الاقتصادي عبد الحميد العَمْري من يستأجرون المساكن مفاوضة الملاك لخفض الايجارات، وفي حالة الرفض الانتقال لمسكن أخر، وقال المساكن الآن خالية ومتاحة.
وأضاف العَمْري على حسابه في “تويتر”: “أكرر للمرة الألف، أسعار اليوم أدنى من أسعار أمس، وأسعار الغد ستأتي أدنى من أسعار اليوم، تباطئ الطلب في صالح المشتري، وعكس مصلحة البائع 100%.”
وتابع العَمْري قائلاً : “لمن يعاني هذه الفترة من غلاء إيجار مسكنه، إمّا مفاوضة المؤجر على خفضه بما يناسبه، أو انتقل لمسكن آخر بإيجار أقل بكثير لأن (المساكن خالية ومتاحة).”
وأضاف: الضربة الأقوى للأسعار (لم تكن متوقعة أبداً كما حدثت الآن).. ستأتي من انخفاض إيجارات المساكن (العائد على العقار) نتيجة إخلاء الوافدين ورحيلهم.
منذ ظهور هذا الرجل وهو يردد هذا الكلام… معروف أن دورة الاقتصاد تمر بمراحل وهي مثل الموجة هذا في الاحوال الطبيعية أما في الكوارث والحروب حمانا الله واياكم فتأثير لحظي سريع لدورة الاقتصاد
جزاه الله خير رجل حريص على أبناء البلد ولا يتهمه إلا عقاري
العقار فعلا في نزول ولا يوجد مستأجر أو مشتري
والحمدلله الله يرخصها على المسلمين.