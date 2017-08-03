بدء منع الدخول إلى «المشاعر المقدسة» دون تصريح للحج

تواصل – مكة المكرمة:

بدأت القواتُ الخاصة لأمن الطرق بمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح معتمد للحج، حيث تمنع الأنظمة دخول المواطنين والمقيمين الراغبين في العمرة، أو الراغبين في الحج ولا يحملون تصريحاً.

وأكدت على جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لهذا العام بضرورة الحصول على التصاريح، لأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة.

وجهزت القوات الخاصة لأمن الطرق جميع مداخل العاصمة المقدسة بالدعم البشري والآلي والتقني اللازم لتنفيذ هذه المهمة على أكمل وجه، وأهابت بجميع السائقين بعدم نقل أي حاج لا يحمل تصريح الحج، وأنها ستطبق الأنظمة والتعليمات بحزم بحق كل متجاوز.

ونبهت على السائقين بضرورة التأكد من أن مرافقيهم من الحجاج يحملون التصاريح اللازمة، كما أهابت بأصحاب المشاريع العاملة في العاصمة المقدسة بضرورة حصول العاملين من غير السعوديين الذين صدرت إقاماتهم من خارج العاصمة المقدسة على التصاريح التي تخولهم الدخول إلى العاصمة المقدسة أثناء فترة المنع.

وأكدت القوات الخاصة لأمن الطرق على الجميع باحترام قدسية الزمان والمكان وعدم التوجه إلى مكة المكرمة، إلا لمن يحمل تصريح حج؛ لأن من يخالف ذلك سوف يُمنع ويعاد من حيث أتى، وستُطبق بحقه العقوبات المقررة نظاماً.