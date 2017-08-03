مصادر: «سفاح القطط» في قبضة الأمن

تواصل – فريق التحرير:

ذكرت بعض المصادر الإعلامية، أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة، ألقت القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو يقتنص القطط في أحد أحياء جدة ويتباهى بفعلته، واشتهر عبر مواقع التواصل باسم سفاح القطط.

واكدت المصادر انه تم القبض عليه استجابة لتوجيهات أمير مكة المكرمة خالد الفيصل الذي امر بسرعة القبض عليه ومعاقبته على فعلته، ومن المتوقع صدور بيان من شرطة جدة بخصوص ذلك خلال الساعات المقبلة.

في السياق ذاته، كشف المتحدث باسم الهيئة السعودية للحماية الفطرية أحمد البوق، عن العقوبة المنتظر تطبيقها بحق الشاب سفاح القطط، مؤكداً أنها تصل في حدها الأقصى إلى غرامة قدرها 400 ألف ريال لارتكابه جريمة العنف ضد الحيوانات

وأشار البوق إلى أن القطط المستأنسة تخضع لنظام الرفق بالحيوانات الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة وليست من اختصاص هيئة الحماية الفطرية، مضيفا أن مثل تلك الممارسات البشعة والمخالفة للقيم الإسلامية يجب أن تخضع لعقوبة التعزير بالإضافة إلى تطبيق النظام.