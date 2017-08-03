خبيرة تغذية فرنسية: الإفطار الخفيف والمتوازن يمنح الجسم القوة والنشاط

تواصل – وكالات:

نصحت خبيرة التغذية الفرنسية سيلين فوكون، بتناول وجبة الإفطار الصحية والمتوازنة المخففة والتي تتضمن الفواكه أيضاً، حتى تمنح الجسم القوة والنشاط في الصباح، مؤكدةً أن بعض أصناف الطعام تمنح الجسم الطاقة أيضاً.

وأوضحت “كوفون” بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوجبة الصحية تعتمد على حبوب “الجرانولا” أو الشوفان بالمكسرات من اللوز وعين الجمل والمحلى بالعسل والذي يتم إدخاله في الفرن لبضعة دقائق ثم يتم تناوله مع الشاي الأسود بنكهة الزهور.

وأضافت: يفضل استخدام زبدة المرجرين الصناعية المركبة من دهون النباتات مثل زيت الجوز الهند وزيت اللوز والتي يتم وضع مربى عليها من الفاكهة مثل الفراولة أو المشمش أو الخوخ أو التين، وهي وجبه مغذية وسريعة الإعداد وتعطي النشاط والقوة في فترة الصباح.