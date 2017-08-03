 «الأعلى للقضاء» يوافق على إصدار صكوك فورية لإثبات الحضانة للمطلقات دون مرافعات | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأعلى للقضاء» يوافق على إصدار صكوك فورية لإثبات الحضانة للمطلقات دون مرافعات

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«الأعلى للقضاء» يوافق على إصدار صكوك فورية لإثبات الحضانة للمطلقات دون مرافعات

تواصل ــ الرياض:

وافق المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، على إصدار صكوك فورية لإثبات الحضانة للمطلقات بلا مرافعات، فيما ليس فيه خصومة.

كما أكدت المصادر، أن رئيس المجلس وزير العدل وليد الصمعاني، وافق على مرئيات الإدارة العامة للمستشارين في المجلس بشأن إيجاد ترميز جديد في دعاوى إثبات الحضانة للمطلقات واعتبارها من الدعاوى الإنهائية من طرف واحد بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وأشارت المصادر، إلى صدور تعميم إلى المحاكم الشرعية بضرورة إيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية ضمن القضايا الإنهائية تحت اسم “إثبات حضانة”، على أن يتضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل أو الطفلة في حضانة الأم طالبة الحضانة ولا يوجد لها منازع.

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