 «فيسبوك» توقف تطوير «الروبوتات» خوفاً من تآمرها على البشر | صحيفة تواصل الالكترونية

«فيسبوك» توقف تطوير «الروبوتات» خوفاً من تآمرها على البشر

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«فيسبوك» توقف تطوير «الروبوتات» خوفاً من تآمرها على البشر

تواصل – وكالات:

أوقف باحثو شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تطوير برامج للذكاء الاصطناعي الخاص بالروبوتات، بعد إصابتهم بصدمة بالغة، حين اختلق «البوروتين» آليس وبوب، لغة تواصل مختلفة عن اللغة الإنجليزية المستخدمة، ما أوقفهم عاجزين أمام هذه السابقة من نوعها.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الباحث دروف باترا، قوله «الحديث كان بالإنجليزية للحظات، ثم انحرفت لغتهما، ليصبح الحديث بينهما غير مفهوم، وبكلمات مشفرة لم نُضفها إلى قواميسهما».

وأضاف: «عندما تدخلت في الحوار، وطلبت منهما تفسيراً، رفضا الإفصاح، وردا: هذا سِر لن يعرفه أحد». مشيراً إلى خطورة الحادثة، إذ من الممكن أن تتطور لأفعال غير محسوبة تضر بالبشر والتآمر عليهم فيما بعد، رغم أن تطويرهما كان بهدف محاكاة البشر.

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