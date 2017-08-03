ما لا تعرفه عن جزر المملكة.. 1150 جزيرة ساحرة في البحر الأحمر

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المملكة العربية السعودية تضم أكثر من 1300 جزيرة منها 1150 جزيرة في البحر الأحمر (تمثل 89% من الجزر السعودية).

ربما تغيب تلك المعلومات المهمة، والخاصة بالجزر السعودية، عن أذهان الكثيرين من أبناء الوطن، غير أن دائرة الاهتمام بتلك الجزر ستتسع خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد إعلان المملكة عن مشروع البحر الأحمر الضخم.

وتنوي المملكة الدخول على خط السياحة العالمي من خلال إطلاق مشروع ضخم جديد أعلن عنه، سمو ولي العهد محمد بن سلمان، في 31 يوليو الماضي تحت مسمى “مشروع البحر الأحمر”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن المشروع يقام على إحدى أكثر المواقع الطبيعية جمالا وتنوعا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية، على أكثر من 50 جزيرة طبيعية، بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة “حرة الرهاة”.

معلومات غائبة

وفقاً لـ “عكاظ” فإن السعودية تضم أكثر من 1300 جزيرة منها 1150 جزيرة في البحر الأحمر (تمثل 89% من الجزر السعودية)، فيما تحيط مياه الخليج العربي بـ 150 جزيرة سعودية، كما يعرف الباحثون 405 جزر مهمة وكبيرة.

وتعد جزيرة فرسان هي الأكبر مساحة بين الجزر السعودية بواقع 380 كيلومتراً مربعاً، تليها جزيرة سجيد (السقيد) بمساحة تبلغ 150 كيلومتراً مربعاً، ثم جزيرة تيران بواقع 61.5 كيلومتراً مربعاً، والثلاث من جزر البحر الأحمر، فيما تعد جزيرة أبو علي أكبر الجزر السعودية في الخليج العربي بمساحة 59.3 كيلومتراً مربعاً، تليها الباطنة بـ 33.7 كيلومتراً مربعاً.

ولقسوة الجانب المعيشي في الجزر السعودية، خلت من السكان باستثناء جزر «فرسان، وسجيد وقماح في البحر الأحمر»، إضافة إلى «تاروت»، أبو علي، وقنة (جنة) في الخليج العربي. وتشكل الجزر التي لا تتجاوز مساحتها الكيلو متر مربع نصيب الأسد من إجمالي الجزر السعودية بنسبة تتجاوز 93% (1199 جزيرة)، فيما تتجاوز أربع جزر مساحة الـ 50 كيلومتراً مربعاً، وتراوح مساحة 64 جزيرة بين الكيلو متر مربع إلى الـ 10 كيلومترات مربعة، فيما تراوح مساحة 18 جزيرة بين الـ 10 كيلومترات مربعة و50 كيلومتراً مربعاً.

لماذا جزر البحر الأحمر؟

وبرغم تنوع وكثرة الجزر السعودية، بقي السؤال قائما عن سر اختيار نحو 50 جزيرة طبيعية، بين مدينتي أملج والوجه، بالتحديد لإقامة المشروع السياحي الجديد والضخم عليها.

والسر من وراء ذلك هو أن تلك المناطق تتميز بمناخ مختلف وطقس مغاير دونا عن غيرها من المناطق المطلة على البحر الأحمر، فالساحل الذي يمتد لأكثر من 2250 كلم بين شبه الجزيرة العربية ومصر والسودان اختير منه منطقة تمتد لما يقارب 200 كلم لإقامة أكبر المشاريع السياحية في المنطقة.

ويمثل اعتدال المناخ عاملاً مهماً في نجاح المشروع، إذ يرى مراقبون أن تلك المرافق الفاخرة لن تجذب السياح والزوار في مناخ لا يساعد على الاستمتاع بالتجارب الترفيهية فيها، وأن إقامة المشروع في منطقة مثل جدة لن يكون ناجحاً بشكل كافٍ، إذ إنها لا تتمتع بالمناخ الذي يساعد على تحفيز الزائر لزيارتها، بعكس المنطقة المختارة بين الوجه وأملج.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لعام 2015، بلغ متوسط درجات الحرارة في مدينة الوجه 21 درجة مئوية، ترتفع في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس إلى 26 درجة مئوية، وتنخفض في أشهر ديسمبر ويناير وفبراير إلى 15 درجة مئوية.