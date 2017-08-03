دراسة لـ«الشؤون الاقتصادية»: خصخصة «التعليم» و«الصحة» تعالج تدني أداء الموظفين

تواصل – الرياض:

أنهت لجنة خاصة شُكلت بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، دراسةَ أسباب تدني مستوى فاعلية وكفاءة الموظفين في قطاعي التعليم والصحة.

وخلصت اللجنة، إلى وضع عدد من المبادرات لتحسين أداء الموظفين فيهما ورفع فاعليتهم، أبرزها تسريع برامج خصخصة كلا القطاعين.

وأكدت مصادر، وفقا لـ«الوطن» أن من ضمن مبادرات اللجنة التي رفعت بها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية، التوصية بتسريع برامج الخصخصة المعدة للقطاعين، إضافة إلى تحسين بيئة العمل فيهما، وتخصيص برامج تدريب وإعادة تأهيل دورية للموظفين، وكذلك رصد مكافآت تحفيزية للمتميزين، ومنح وزارتي التعليم والصحة صلاحيات التعيين وفق ضوابط تحددها وزارة الخدمة المدنية.