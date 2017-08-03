 مصادر: إرهابيون يقتلون مواطناً ويصيبون آخر في إطلاق نار على حافلة بـ«العوامية» | صحيفة تواصل الالكترونية

مصادر: إرهابيون يقتلون مواطناً ويصيبون آخر في إطلاق نار على حافلة بـ«العوامية»

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مصادر: إرهابيون يقتلون مواطناً ويصيبون آخر في إطلاق نار على حافلة بـ«العوامية»

تواصل – القطيف:

قُتل مواطن وأصيب آخر، إثر قيام إرهابيين بإطلاق النار على حافلة تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية، وفرتها الجهات المختصة للعائلات التي ترغب في مغادرة حي المسورة موقتاً بمحافظة القطيف، مساء أمس الأربعاء.

وقالت مصادر أمنية إن إرهابيين أطلقوا النار على حافلة تابعة لجمعية الصفا الخيرية في القطيف تقل أصحاب المساكن القريبة من حي المسورة، مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخر وفقا لـ”الحياة”.

ودعت محافظة القطيف في وقت سابق الراغبين من الأهالي القاطنين في محيط حي المسورة في العوامية، إلى الانتقال إلى مقار سكنية آمنة بعيداً عن محيط المسورة، وتم تسكين نحو 20 عائلة من أصحاب المنازل الواقعة ضمن محيط حي المسورة بعد إبداء رغبتهم في الخروج من المنطقة موقتاً.

 

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١ تعليق

  1. حسبي الله ونعم الوكيل

    اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين والخوارج والملحدين والشيعة والروافض وغيرهم من الكفار والمشركين آمين آمين آمين

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