مكة.. رعاية الأجيال تحتفي بـ«سفراء العزم» من أبناء المرابطين في الحد الجنوبي

تواصل – مكة المكرمة:

احتفت جمعية رعاية الأجيال الخيرية بمنطقة مَكَّة المكرمة بسفراء العزم من أبناء المرابطين في الحد الجنوبي، وذلك بمقرها في مدينة جدة.

وكان في استقبال الوفد رئيس الجمعية الدكتور إبراهيم المهنا، وبحضور بعض المسؤولين في إدارة التوجيه والإِرْشَاد بتعليم جدة، وقد قُدمت لهم نبذة تعريفية عن رؤية الجمعية ورسالتها وبرامجها الموجهة للشباب.

وقد أبدى المشاركون إعجابهم بدور الجمعية في بناء الشباب، وتفعيلهم في خدمة المجتمع، وقدموا شكرهم وامْتِنَانهم للقائمين على الجمعية والمشرفين على أنشطتها وبرامجها.

الجَدِير بِالذِّكْرِ أن جمعية رعاية الأجيال لديها برامج الصيف، ومن ضمنها برنامج جاهز والمتمثل في دورات تدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة لبرنامج مخصص لنزلاء دار الملاحظة، وبِالإِضَافَةِ لبرنامج متخصص من خلال نخبة تربوية لبرنامج يهتم بالأيتام من فئة الشباب.