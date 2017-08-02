أمير مكة يوجه بالقبض على «سفاح القطط» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شرطة المنطقة بالقبض على مطلق النار على القطط بجدة والتحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه.
جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لأحد الأشخاص وهو يقوم بقتل القطط بسلاح ناري، وأعرب عدد كبير من النشطاء عن استياءهم واستنكارهم من هذا التصرف غير الإنساني، وأكدوا أن الاسلام دين رحمة بالحيوانات.
أخبار متعلقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هذا الولد ما فيه قلبه رحمة بالحيوانات ، قد أمر الأسلام بالرأفة بالحيوانات وهذا يعتبر مخالف لذلك وأيضاً جالس يشجع الآخرين يصور سناب شات أو واتساب على العمل بتقليده ، من لا يرحم لا يرحم .
دنيا غريبة شجب واستنكار لقتل قطط ولامبالاة لإطلاق ألنار وقتل أولياء الله رجال الحسبة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟!!