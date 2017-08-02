أمير مكة يوجه بالقبض على «سفاح القطط» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شرطة المنطقة بالقبض على مطلق النار على القطط بجدة والتحقيق معه وتطبيق العقوبات بحقه.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لأحد الأشخاص وهو يقوم بقتل القطط بسلاح ناري، وأعرب عدد كبير من النشطاء عن استياءهم واستنكارهم من هذا التصرف غير الإنساني، وأكدوا أن الاسلام دين رحمة بالحيوانات.

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