خلافات حادة بين المغردين حول إسقاط المخالفات مقابل التبرع بالدم.. و«الإفتاء»: حرام

تواصل – الرياض

أثار اقتراح إسقاط المخالفات المرورية البسيطة مقابل “التبرع بالدم”، ردود فعل متباينة حول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما بين مؤيد ومعارض، وكلّ له أسبابه.

صاحب الاقتراح قال: مع كثرة مخالفات ساهر، واستجداء بنوك الدم للمتبرعين، أقترح استحداث نظام لـ #إسقاط_المخالفات_بالتبرع_بالدم، ولكن الاقتراح قوبل بردود فعل مختلفة، هناك من أَيَّد الفكرة ووصفها بأنها جيدة، وهناك من عارضها بشدة، ورفضها من الأصل، لأن هناك أنظمةً لابد أن تُطبق.

أما الرأي الشرعي في التبرع بالدم بمقابل مادي أو عيني، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أكدت بأنه “محرَّم”، وقالت اللجنة في فتواها: “أخذ العوض على بذل الدم محرم، سواء كـان العوض عيناً أو نقداً، لحديث أبي جحيفة في (صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم”.

صاحبُ الاقتراح المغرد “مهند”، قال : هناك 3000 مخالفة تلتقطها كاميرا ساهر يومياً في الرياض، ماذا لو تم ربط المخالفات بالتبرع بالدم، بحيث تستطيع إنهاء مخالفتين فالسنة مقابل تبرعك”.

وأضاف “مهند”: ” لو قلنا نصف العدد أراد الاستبدال نكون كسبنا 500 ألف متبرع من الرياض فقط خلال سنة.. وهلم جرا في بقية المدن، وبغير كذا يصبح عندنا بنوك دم ممتلئة، لا تنحرج في أي حالة طارئة، مشاهد استجداء المتبرعين بتويتر وغيره مؤلمة”.

أما المغرد فيصل العبد الكريم‏: إسقاط المخالفات بالتبرع بالدم، اقتراح جميل .. يرتبط بالمخالفات (البسيطة) المرتبطة بغرامات مالية فقط وليس التي لها عقوبة جزائية مثل الحجز “.

ولكن محمد السبيعي رفض الأمر وقال: “من يتبرع بالدم يكون تبرعه لوجه الله، أما سالفة بيع الدم بمخالفة أرى أنها إهانة للمتبرع، فلا أحد يرخص دمه لجل المال”.

وعارض مغرد آخر وقال : “قانون التبرع بالدم الدولي، يمنع إكراه أو إجبار المتبرع بتطوعه بالدم، سواء كان بمقابل مادي أو بشكل عقوبة..انتهى النقاش”.

ولكن المغرد مسفر بن عبدالعزيز البشر‏ قال: “الأجدر والأصح أن يصدر لهم إعفاء عام كمرحلة جديدة لهم، ومن تم إعفاؤه وتكرر الخطاء فيتم احتساب الضعف ضده”.