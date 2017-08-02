لتقديم العلوم العقارية.. الإسكان تدشن المعهد العقاري السعودي

تواصل ـ واس:

دشّن ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان، اليوم، المعهد العقاري السعودي، وذلك خلال حفل أقامته وزارة الإسكان، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي.

ويقدم المعهد العقاري السعودي، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، العديدَ من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التشييد والبناء والعقار، التي ستسهم بدورها في تنظيم السوق، وزيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع العقاري بالمملكة.

وأوضح وزير الإسكان في كلمة له خلال الحفل، أن المعهد العقاري السعودي كيان تعليمي مختص في تقديم العلوم العقارية، يهدف إلى تأهيل العاملين في السوق العقاري ومنحهم شهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وهو إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء وبيوت الخبرة المحليين والدوليين في المجال العقاري.

وأفاد أن المعهد، يأتي لتنظيم وتطوير السوق العقارية بالمملكة، وفق أسس علمية ليكون عاملاً مهماً في إثراء القطاع، مشيراً إلى أن الوزارة سعت إلى وضع القواعد الأسـاسية لإطار تعاون استراتيجي بين القطاعات الحكومية والخاصة، وخاصةً في مجال التدريب المهني المتعلقة بالمجالات العقارية والتشييد، وذلك للإسهام في توفير التدريب المتميز للمواطنين من الذكور والإناث، وإيجاد قاعدة وطنية مؤهلة للعمل في المشاريع الحالية بوزارة الإسكان أو أي مشاريع مستقبلية بشكل عام وتنظيم بيئة العمل بالمجال العقاري وما يتعلق به، وإنجاح خطط وبرامج التوطين بالمملكة.

بدوره، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن المؤسسة تسعى وفق استراتيجيتها لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالمملكة، وزيادة التنسيق والتشاركية مع جميع الجهات بالقطاعين العام والخاص.