فيديو .. «سفاح القطط» يظهر في شوارع جدة ومغردون يطالبون بمحاسبته

تواصل ــ سامي الثبيتي

أشعلت مقاطعُ فيديو لشاب يستهدف القطط في شوارع جدة، ويقوم بقتلها ببندقية صيد، موجةَ غضب عارم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ودشّن رواد تويتر، هاشتاقاً حمل اسم ” #نريد_محاسبه_سفاح_القطط، طالبوا خلاله بمحاسبة الشاب قاتل القطط، خصوصاً بعدما نشر مقطعاً على موقع سناب شات، يظهر فيه وهو يقوم بقتل بعض القطط في الشوارع دون أي أسباب.

وأكد المشاركون في الهاشتاج، أن تصرفه عدواني وغير مبرر، فضلاً عن كونه متجرداً من أي مظهر من مظاهر الرفق بالحيوان.

وعلّقت الناشطة @SMMS093 على تصرف الشاب قائلة “دخلت امرأة النار بسبب هرة حبستها ولم تطعمها فما بالك بعديم الإنسانية يبحث عن الشهره من وراء قتل حيوان ضعيف متعمد .. #نريد_محاسبه_سفاح_القطط”.

فيما علق الناشط رماد‏ @MUHANNAD__1992 على الفيديو قائلاً “الله لايوفقه جعل يبتلى بمرض ماله علاج .. أتمنى يعاقب بعقاب كما فعل بالقطط .. #نريد_محاسبه_سفاح_القطط”.

فيما طالب ماجد الغامدي‏ @NSSR24 بمعاقبة الشاب بأشد العقوبات قائلاً #نريد_محاسبه_سفاح_القطط هذا اي نوع من انواع الحيوانات!! هالاشكال لازم تاخذ اشد العقوبات وفي اسرع وقت ،، كلامه لحاله جريمه شلون عاد اللي سواه “.

فيديو سفاح القطط كما أطلق عليه المغردون:

فيديو أحد المواطنين في لقصيم يطعم القطط ويسقيها:

#نريد_محاسبه_سفاح_القطط

سبحان الله فرق السماء عن الارض pic.twitter.com/df4xJlQo1Y — م/ هند الرفاعي (@hsalrefai) August 2, 2017

وكان صاحب مقطع قتل القطط، قد قام بنشر فيديو يسخر فيه من منتقدي تصرفاته، كما سخر فيه من الحديث النبوي الشريف الذي يقول “إن امرأة دخلت النار في هِرّة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش الأرض”.