«الصحة»: تقليل وترشيد عدد الموظفين بعد التخصيص

تواصل – الرياض:

اعترفت وزارة الصحة بوجود تخمة بين موظفيها الذين تجاوزوا الـ200 ألف، وأكدت في ردها على استفسارات اللجنة الصحية بمجلس الشورى تقليل وترشيد عدد الموظفين بعد التخصيص، بناء على تقييم الموظف السنوي.

وقالت الوزارة أن إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني المعتمد من مجلس الوزراء «مبادرة التحول المؤسسي لمرافق وزارة الصحة» التي تهدف إلى فصل المرافق الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية، مؤكدة على أهم مقومات النجاح لهذه المبادرة تحويل موظفي المرافق الصحية «المستشفيات، والمراكز الصحية» من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية لكي يتم رفع كفاءة الأداء والإنتاجية وتطبيق تقييم الموظف حسب أداء ومكافئة المحسن ومحاسبة المقصر وبالتالي تخفيف عدد الموظفين نتيجة لذلك بحسب ‘‘الوطن‘‘.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن أحد أهداف تلك المبادرة تشغيل تلك المرافق بمبادئ القطاع الخاص التي تشمل التقليل من المركزية، وسرعة اتخاذ القرار وتحريكه بأقرب طريقة ممكنة باتجاه مقدم الخدمة النهائي.